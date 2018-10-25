Белорусский опыт по реализации ЦУР будет представлен на Бакинском форуме по устойчивому развитию

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной примет участие в форуме по устойчивому развитию, который пройдет в Баку 25-26 октября. Национальный координатор по достижению ЦУР представит участникам белорусский опыт реализации Целей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.
Марианна Щеткина выступит с приветственным словом на церемонии официального открытия Бакинского форума. Она также примет участие в интерактивной дискуссии о роли молодежи, женщин, парламента, гражданского общества в достижении Целей устойчивого развития. "Заместитель председателя Совета Республики ознакомит участников форума с результатами работы, проводимой в Беларуси по реализации Целей, структурой национальной архитектуры по ЦУР, условиями взаимодействия госорганов, деловых кругов и общественных организаций в этой сфере", - проинформировали в пресс-службе.
Речь также пойдет о региональном сотрудничестве между странами, возможностях реализации белорусской инициативы о создании сети национальных координаторов по ЦУР. На полях форума Марианна Щеткина проведет ряд двусторонних встреч.
В Совете Республики напомнили, что в феврале в Минске состоялся форум национальных координаторов по ЦУР, на котором и была озвучена идея о создании соответствующей сети.-0-
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