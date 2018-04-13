13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский парламент приступит к рассмотрению изменений в закон о СМИ на весенней сессии, сообщил сегодня журналистам заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.
Главной новацией законопроекта, который широко обсуждается в журналистской среде, Павел Легкий назвал упорядочение работы СМИ в интернете. В закон о СМИ вводится ряд новых терминов, в том числе "сетевое издание", "интернет-ресурс". К сетевым, согласно законопроекту, будут относиться издания, которые прошли государственную регистрацию в Министерстве информации. Павел Легкий подчеркнул, что она будет добровольной. "Никто не обязывает интернет-ресурсы, которые производят и распространяют контент, становиться сетевыми ресурсами", - сказал он. Но в таком случае те, кто предпочтет работать по-прежнему, не смогут претендовать на обязательную аккредитацию на официальные мероприятия.
Мининформ предлагает распространить ныне действующий порядок регистрации на интернет-ресурсы. "Мы хотим, чтобы все работали в единых, равных условиях", - отметил Павел Легкий. Пока довольно многие интернет-ресурсы работают в формате традиционных СМИ и в то же время не несут такой же, как они, ответственности, не подпадая под действие закона о СМИ.
Законопроект предусматривает ряд других важных новшеств. Так, отдельно прописан запрет на распространение информации, которая пропагандирует самоубийство, побуждает к нему. Немалая часть новелл посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных. Предлагается также ввести идентификацию пользователей интернет-ресурсов. Это позволит защитить владельцев сетевых изданий, рискующих быть привлеченным к ответственности за размещение на их страницах клеветы или другой противозаконной информации. Кроме того, в документе учтены их требования приравнять сотрудников таких ресурсов к журналистам традиционных СМИ.-0-
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