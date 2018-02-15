15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-казахстанские межмидовские консультации пройдут 22 февраля в Минске. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие с белорусской стороны пройдет под руководством первого заместителя министра иностранных дел Андрея Евдоченко и с казахстанской - заместителя министра внешнеполитического ведомства Галымжана Койшыбаева.
В повестку дня включен широкий круг тем. Среди них состояние и перспективы двустороннего политического, торгово-экономического, культурного и иного взаимодействия, сотрудничество Беларуси и Казахстана в рамках международных организаций и по линии интеграционных объединений.
По итогам 2017 года товарооборот Беларуси и Казахстана составил $690,8 млн и увеличился по сравнению с 2016 годом на 64,8%. Экспорт товаров в Казахстан составил $594,3 млн (рост на 63,3%), импорт из Казахстана - $96,5 млн (рост на 74,2%). Положительное сальдо взаимной торговли сложилось в объеме $497,8 млн.-0-
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