Белорусско-китайские проекты находятся на острие научно-технического прогресса - Мясникович

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай находятся на острие научно-технического прогресса в реализации совместных проектов. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с дипломатами, которые в разные годы были чрезвычайными и полномочными послами Китая в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусско-китайское сотрудничество очень многоплановое и не сводится только к торгово-экономическим отношениям, отметил Михаил Мясникович. Так, активно реализуются инвестиционные проекты, инновационные программы. "Мы на острие научно-технического прогресса в наших совместных проектах", - подчеркнул он.
Активно развивается и гуманитарное сотрудничество, благодаря которому белорусский и китайский народы все больше узнают друг о друге. "У белорусов неподдельный интерес к вопросам нашего сотрудничества. Мы очень рады успехам Великого Китая", - сказал Михаил Мясникович.
Председатель Совета Республики обратил внимание, что прочным фундаментом сотрудничества служат искренние дружеские отношения лидеров двух стран.
Приветствуя китайских дипломатов, Михаил Мясникович отметил, что они очень многое сделали для укрепления и развития двустороннего сотрудничества. На счету каждого из них конкретные проекты и инициативы, которые укрепляют дружбу и всестороннее стратегическое партнерство. Благодаря их поддержке успешно развиваются межпарламентские и межправительственные отношения, взаимодействие на уровне министерств и ведомств. Касаясь, в частности, созданных в парламентах двух стран групп дружбы, председатель Совета Республики сказал, что в них сконцентрирован огромный потенциал, для того чтобы обеспечивать нормативно-правовое и парламентское сопровождение проектов, которые инициируют главы государств и в которых заинтересовано бизнес-сообщество.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин в свою очередь подчеркнул, что прибывшие на встречу дипломаты специально прилетели для этого из Пекина. Все они были и остаются добрыми друзьями Беларуси.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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