Белорусско-китайские проекты находятся на острие научно-технического прогресса - Мясникович

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай находятся на острие научно-технического прогресса в реализации совместных проектов. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с дипломатами, которые в разные годы были чрезвычайными и полномочными послами Китая в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусско-китайское сотрудничество очень многоплановое и не сводится только к торгово-экономическим отношениям, отметил Михаил Мясникович. Так, активно реализуются инвестиционные проекты, инновационные программы. "Мы на острие научно-технического прогресса в наших совместных проектах", - подчеркнул он.

У Хунбинь, У Сяоцю, Михаил Мясникович, Цуй Цимин, Лу Гуйчэн

Активно развивается и гуманитарное сотрудничество, благодаря которому белорусский и китайский народы все больше узнают друг о друге. "У белорусов неподдельный интерес к вопросам нашего сотрудничества. Мы очень рады успехам Великого Китая", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики обратил внимание, что прочным фундаментом сотрудничества служат искренние дружеские отношения лидеров двух стран.

Приветствуя китайских дипломатов, Михаил Мясникович отметил, что они очень многое сделали для укрепления и развития двустороннего сотрудничества. На счету каждого из них конкретные проекты и инициативы, которые укрепляют дружбу и всестороннее стратегическое партнерство. Благодаря их поддержке успешно развиваются межпарламентские и межправительственные отношения, взаимодействие на уровне министерств и ведомств. Касаясь, в частности, созданных в парламентах двух стран групп дружбы, председатель Совета Республики сказал, что в них сконцентрирован огромный потенциал, для того чтобы обеспечивать нормативно-правовое и парламентское сопровождение проектов, которые инициируют главы государств и в которых заинтересовано бизнес-сообщество.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин в свою очередь подчеркнул, что прибывшие на встречу дипломаты специально прилетели для этого из Пекина. Все они были и остаются добрыми друзьями Беларуси.-0-

Динамика сотрудничества Беларуси и Китая базируется на общности политических принципов - Мясникович "Динамичное развитие сотрудничества Беларуси и Китая базируется на общности принципов внутренней и внешней политики", - отметил Михаил Мясникович. Очень важно совпадение взглядов на важнейшие проблемы мировой повестки дня, добавил он.

Беларусь рассчитывает на прямые китайские инвестиции в совместные проекты - Мясникович "Нам бы хотелось обратить внимание на необходимость прямых китайских инвестиций в совместные проекты", - отметил Михаил Мясникович. По его словам, это более прогрессивная форма работы, чем просто кредиты, и на это надо нацеливать бизнес-сообщество и деловые круги в целом.

Беларусь прорабатывает вопрос сотрудничества с Фондом Шелкового пути "Прорабатывается сотрудничество с Фондом Шелкового пути. Эта перспектива очень важная - сотрудничество с финансовым институтом, который специализируется на прямых инвестициях, особенно, что касается долгосрочных совместных проектов", - отметил Михаил Мясникович.

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней "Думаю, главным итогом Года туризма Беларуси в Китае должно стать подписание соглашения о взаимном отмене визового режима на срок до 30 дней", - сказал Михаил Мясникович.

Фото Геннадия Жинкова