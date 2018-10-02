Белорусско-корейские связи в последние годы получили наиболее активное развитие - Ким Ёнг Хо

2 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-корейские связи в последние годы получили наиболее активное развитие. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо, выступая на мероприятии в Доме дружбы по случаю национального праздника этой страны - Дня основания государства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат заострил внимание на важности обмена визитами, которые также стали более активными по всем направлениям, в том числе экономическому, научному, парламентскому. Он считает важным состоявшийся в сентябре визит в Республику Корея белорусской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом. В частности, успешно прошло заседание круглого стола, во время которого корейским бизнесменам был представлен экономический и инвестиционный потенциал Беларуси. Кроме того, как подчеркнул посол, на переговорах в Сеуле были достигнуты очень важные договоренности по линии дальнейшего развития политического диалога, в том числе путем обмена визитами высокого уровня, была выражена взаимная заинтересованность в продвижении сотрудничества в сферах экономики, науки, высоких технологий.

Ким Ёнг Хо также коснулся темы взаимодействия двух государств в области культуры и рассказал о многочисленных мероприятиях и презентациях, которые проводит посольство Республики Корея в Минске и которые вызывают огромный интерес у местной публики. Особенно широко корейская культура была представлена жителям и гостям столицы на мероприятии у Минской ратуши. По мнению дипломата, такие праздники помогают лучше узнать о национальных особенностях, о традициях страны.

На встрече в Доме дружбы выступили представители Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Национального собрания, общества дружбы "Беларусь - Корея". На мероприятии были показаны видеосюжеты, рассказывающие о Республике Корея, а также звучала классическая музыка, произведения были исполнены артистами Национального академического Большого театра оперы и балета и преподавателями Минской детской музыкальной школы искусств №10 им.Е.А.Глебова.-0-