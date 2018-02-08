Белорусско-латвийские межмидовские консультации пройдут 9 февраля в Минске

8 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-латвийских межмидовских консультаций пройдет 9 февраля в Минске. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, латвийскую - государственный секретарь МИД Андрейс Пилдеговичс.

Во время консультаций планируется рассмотреть состояние и перспективы белорусско-латвийских отношений, взаимодействие в международных организациях, развитие сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.-0-