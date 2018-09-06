Белорусско-польские межмидовские консультации пройдут 11-14 сентября в Варшаве

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко 11-14 сентября посетит Польшу, где во главе белорусской делегации примет участие в белорусско-польских межмидовских консультациях. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке дня - обсуждение актуальных вопросов политического взаимодействия Беларуси и Польши, торговли и инвестиций, сотрудничества в сфере культуры, консульских вопросов, темы развития договорно-правовой базы, взаимодействия в историко-мемориальной отрасли.

Кроме того, Олег Кравченко обсудит с польской стороной организацию совместных мероприятий белорусских и польских архивных учреждений, возможности налаживания обмена информацией между белорусскими и польскими историками и исследователями.

Замминистра иностранных дел 13 сентября проведет встречу с польскими политологами и представителями научного сообщества на базе Польского института международных дел, а также с руководством Варшавской биржи ценных бумаг. Во время пребывания в Варшаве Олег Кравченко встретится и с членами группы дружбы с Беларусью в польском парламенте.-0-