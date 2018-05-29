Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно и последовательно - Макей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно и последовательно. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш политический диалог развивается поступательно и последовательно", - сказал Владимир Макей. Он отметил, что стороны регулярно проводят совместные мероприятия на различных уровнях, развивается договорно-правовая база между странами. Сегодня, например, подписывается межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

По словам министра, расширяется взаимодействие между Беларусью и Россией и в торгово-экономической сфере.

Владимир Макей

В свою очередь Сергей Лавров обратил внимание, что регулярные переговоры позволяют странам очень четко удерживать темп в развитии отношений и намечать конкретные шаги по реализации согласованной политики в различных сферах. Он напомнил, что стороны готовятся к проведению заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Во время него планируется подписать документ о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития интеграционного объединения на ближайшие четыре года. "Это придаст новые качества нашим отношениям", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Сергей Лавров

Не менее важным событием, добавил он, станет очередной Форум регионов, который пройдет осенью в Могилеве. Он подчеркивает многоплановость отношений и стратегического партнерства между государствами, сказал Сергей Лавров.

Дипломаты во время переговоров обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие на международных площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ и ШОС. Особое внимание было уделено ситуации в регионе и мире в целом.-0-

Сергей Лавров и Владимир Макей