Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз имеет высокую степень готовности - Суриков

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз имеет высокую степень готовности. Об этом заявил сегодня посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Документ имеет высокую степень готовности, разногласия совершенно небольшие. На уровне экспертов он, наверное, будет в ближайшее время закончен. Задача стоит в любом случае принять такой документ до чемпионата мира по футболу", - сказал Александр Суриков.

По словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, работу над визовым соглашением ведут министерства иностранных дел обеих стран. "Идут эффективные консультации, отрабатывается текст этого соглашения. В основном он уже отработан, осталось два или три вопроса, требующих дополнительного согласования", - отметил он.

На соответствующую тематику в интервью "Российской газете" высказался и посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что с точки зрения свободы передвижения для граждан Беларуси и России никаких барьеров нет. "Да, возникла проблема на белорусско-российской административной границе, но не с нашей стороны, а со стороны наших российских друзей в отношении граждан третьих стран. Их внимание концентрировали на перемещении через международные пункты пропуска, которые зафиксированы в двусторонних документах", - сказал дипломат.

"Возможно, нам нужно было менять двусторонние соглашения с другими странами на той стадии, когда мы снимали таможенные столбы на белорусско-российской административной границе. Получилось так, что, условно говоря, тем же полякам предписано в двустороннем документе проезжать через международные пункты пропуска, а надо было четко предусмотреть, что через конкретный пункт, но по определенным условиям и правилам. Поэтому сейчас возникли вопросы. Да, мы услышали наших российских друзей, что надо поработать над этими вопросами, относящимися к так называемой союзной визе", - отметил Игорь Петришенко.

"Что касается обеспечения въезда к чемпионату мира по футболу 2018 года в Россию по паспортам болельщиков, по другим документам, наша экспертная российско-белорусская группа очень серьезно продвинулась в переговорах. Но все еще необходимо осуществить определенную экспертную дошлифовку отдельных элементов, - заявил посол. - Сейчас активно ведутся консультации, чтобы к российскому мундиалю сделать соответствующие регламентирующие документы - либо это будет соглашение, либо какой-то другой двусторонний документ, который сможет урегулировать эту проблему. Я думаю, мы успеем. Эта проблема будет снята".-0-