Белорусское миграционное законодательство нацелено на эффективную социальную интеграцию и адаптацию мигрантов - Дапкюнас

9 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусское миграционное законодательство нацелено на эффективную социальную интеграцию и адаптацию мигрантов. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, выступая 9 апреля на общей дискуссии "Экологически устойчивые города, перемещение людей и международная миграция" на 51-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Миграция населения остается одной из наиболее сложных проблем мирового развития. Актуальными являются вопросы преодоления отрицательных последствий миграции, включая высокий уровень нелегальной миграции, незаконной занятости, торговлю людьми, негативное влияние на семью. Перед международным сообществом стоит непростая задача, как трансформировать эту комплексную проблему в окна возможностей для правительств и простых людей, граждан и мигрантов, - сказал замминистра. - Необходимость разработки и реализации на национальном, региональном и международном уровнях программ мобильности, способствующих безопасной, упорядоченной и организованной миграции, - одна из ключевых рекомендаций состоявшихся в 2017 году в Минске национальных консультаций по вопросу разработки глобального договора по миграции. Белорусское миграционное законодательство нацелено на эффективную социальную интеграцию и адаптацию мигрантов".

Он подчеркнул, что наметившаяся тенденция оттока населения из сельской местности в города характерна и для Беларуси. Государственная градостроительная политика на 2016-2020 годы определяет меры для развития малых и средних городов и регулирования внутренней миграции населения. В Беларуси для сохранения потенциала сельских регионов на государственном уровне реализуется программа развития агрогородков с развитой и модернизированной социальной инфраструктурой, высоким уровнем благоустройства. С этого года в Беларуси запущен пилотный проект "Деревня будущего", нацеленный на поддержку молодых семей с детьми, проживающих в сельской местности.

Андрей Дапкюнас также обратил внимание, что по решению главы государства 2018 год объявлен Годом малой родины. Реализация мероприятий нацелена на возрождение сельских районов, снижение перенаселенности городов как факторов регулируемой внутренней миграции населения и экологическую устойчивость населенных пунктов. -0-