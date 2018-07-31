Белорусского посла наградили венгерским орденом

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венгрии Александр Хайновский удостоен Ордена Заслуг Венгрии (Командорского креста за гражданские заслуги), сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Президент Венгрии наградил белорусского дипломата за значительный вклад в развитие и укрепление двустороннего сотрудничества, политических, экономических и культурных белорусско-венгерских связей.
Орден Александру Хайновскому вручил сегодня на торжественной церемонии в Будапеште заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Жолта Чутора.
"Эта высокая государственная награда - свидетельство близких и дружеских отношений между странами, - отметил Александр Хайновский. - Рассматриваю ее также как признание коллективных усилий посольства Беларуси в Будапеште с момента его образования".
Орден Заслуг Венгрии был учрежден в 1922 году как высшая награда страны. Он имеет несколько степеней. Командорский крест - награда третьей степени, она присуждается президентом за значительный вклад в развитие отношений Венгрии с другими странами, поддержку венгерской культуры, науки и искусства.-0-
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