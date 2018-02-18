Белорусы проявляют большой интерес к местным выборам - сотрудник посольства России

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы проявляют большой интерес к выборам депутатов местных Советов 28-го созыва. Это подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.

В качестве наблюдателей на местных выборах аккредитованы 10 сотрудников посольства, в том числе Алексей Маскалев. Дипломаты проводят мониторинг как на участках в столице, так и за ее пределами. "Везде, где мы побывали, отмечается высокая явка. Белорусы проявляют большой интерес к выборам", - сказал пресс-секретарь посольства. Он также обратил внимание на праздничную атмосферу, царящую на избирательных участках.

Кроме того, Алексей Маскалев отметил, что 18 марта в России пройдут президентские выборы. Проголосовать в Беларуси граждане РФ смогут на 9 избирательных участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, а также в военной части в Минской области и в информационном центре строящейся Белорусской АЭС. Для организации досрочного голосования будут организованы выездные группы.-0-