Бесчеловечные акты насилия в Сирии не должны оставаться без жесткой реакции мирового сообщества - МИД Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает осуществленную 25 июля жестокую террористическую атаку группировки "Исламское государство" и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками", - заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что последовательно выступают за установление мира на сирийской земле и будут всегда непримиримы в отношении любых проявлений терроризма.

"Нами с глубокой болью воспринято известие о большом количестве погибших и раненых среди сирийских граждан. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.-0-