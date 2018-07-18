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Безвиз, переговоры с ЕС и потеря паспорта - о чем спрашивают у белорусского МИД в Facebook

Политика 18.07.2018 | 14:43
Фото из архива
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси 18 июля провело в Facebook консульский день, сообщает БЕЛТА.

Внешнеполитическое ведомство ответило на вопросы, которые волнуют белорусских туристов и проживающих за рубежом граждан.

Об упрощении визового режима с Европейским союзом

"Работа идет. Однако это не односторонний процесс, для продвижения вперед необходима воля обоих партнеров. Наши подходы, выраженные в том числе в одностороннем решении о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран ЕС, очевидны", - сказали в белорусском ведомстве.

В МИД не стали раскрывать детали переговоров, но отметили, что европейские партнеры выдвигают ряд условий, которые ставят белорусских граждан в не очень комфортное положение. "Требование о подаче документов исключительно через визовые центры в их числе. Над разрешением в том числе и этих проблемных аспектов мы работаем совместно с нашими партнерами из ЕС. На наш взгляд, нет объективных причин, которые помешали бы нам найти взаимоприемлемые развязки", - обратили внимание в министерстве.

Что делать, если потерял паспорт за границей или лишился всех денег?

"В случае утраты паспорта первым шагом должен стать звонок в белорусскую дипмиссию и информирование консульского сотрудника о произошедшем. На сайте наших посольств указан телефон экстренной связи. Консулы в своей работе активно используют и Viber, и WhatsApp, поэтому возможность связаться с ними у граждан есть", - отметили в министерстве.

Затем следует обратиться в местную полицию за получением справки, подтверждающей утрату паспорта. Это нужно делать обязательно, кроме тех случаев, когда это объективно невозможно. "На пути домой в случае возможной остановки местными правоохранительными органами (проверки документов/прохождения паспортного контроля и т.п.) наличие официального документа, подтверждающего потерю белорусского паспорта, значительно облегчит вашу коммуникацию с полицией", - пояснили в МИД.

В случае потери паспорта человек может вернуться в Беларусь по свидетельству на возвращение. Чтобы получить этот документ, необходимо лично предоставить в посольство Беларуси заявление на его выдачу, две цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм. Подробный перечень документов на получение свидетельства на возвращение есть на всех сайтах белорусских дипмиссий.

За выдачу этого документа гражданам старше 14 лет в случае утраты паспорта предусмотрена оплата консульского сбора - 20 евро. При наличии веских причин от уплаты сбора могут освободить.

Если белорусский турист лишился за границей денег и у него нет средств даже на обратный билет, в МИД советуют обращаться в белорусскую дипмиссию в стране инцидента либо в случае ее отсутствия - в дипмиссию России. Одновременно находящиеся в Беларуси родственники или друзья пострадавшего могут обращаться в главное консульское управление МИД (+375172222665, +375172222666, +375172222676) либо в ночное время к дежурному по МИД (+375173272922) - ситуацию будут решать уже в ручном режиме совместными усилиями.

Когда между Беларусью и Таиландом будет установлен безвизовый режим?

Данная работа ведется. "Предложенный нами проект соглашения находится на рассмотрении в Бангкоке. Ждем ответа", - проинформировали в МИД. Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

О сложностях решения консульских вопросов в Иордании

В МИД заверили, что министерство постоянно проводит работу по улучшению доступа граждан Беларуси к консульским услугам и оказанию им консульского содействия. "На стадии финальной проработки находится вопрос об открытии офиса нового почетного консула Республики Беларусь в Иордании. Надеемся, что работа с гражданами Беларуси будет проводиться на более компетентном уровне", - отметили в ведомстве.

В какой строк иностранные пограничники или таможенники должны извещать белорусскую сторону о задержании гражданина Беларуси?

В этом вопросе в МИД ссылаются на ст. 36 Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях. В ней говорится, что "компетентные органы государства пребывания должны безотлагательно уведомлять консульское учреждение представляемого государства о том, что в пределах его консульского округа какой-либо гражданин этого государства арестован, заключен в тюрьму или взят под стражу в ожидании судебного разбирательства, или же задержан в каком-либо ином порядке, если этот гражданин этого потребует".

"На практике в силу разных причин получается по-разному. С рядом государств, как, например, Россия, Украина, Польша, Вьетнам, заключены двусторонние консульские конвенции, где уже конкретно прописано, в течение какого времени должно осуществляться информирование о произошедшем инциденте. В случае с Польшей, в частности, этот срок составляет не более трех дней", - заметили в ведомстве.

При этом в МИД обратили внимание, что далеко не всякое задержание подпадает под действие конвенции. "Если, например, пограничники вывели вас из общей очереди, провели с вами беседу о целях и обстоятельствах поездки и приняли решение запретить въезд и депортировать, то это не задержание по смыслу конвенции, о нем нашего консула никто информировать не обязан. Только сам гражданин имеет право позвонить консулу и сообщить о случившемся", - пояснили в министерстве.

В МИД периодически поступает информация о том, что местные правоохранительные органы инициативно предлагают задержанному гражданину Беларуси не информировать белорусскую дипмиссию или предлагают подписать документ на языке страны пребывания, где одним из пунктов может стоять отказ от информирования посольства Беларуси о задержании. "В этой связи еще раз обращаем внимание: находясь за рубежом, не подписывайте документы, смысл которых вам не понятен. Помните, что в случае какого-либо инцидента наши граждане имеют полное право настаивать на безотлагательном информировании белорусской дипмиссии о произошедшем", - посоветовали в ведомстве.

Когда в Беларуси планируется продлить срок безвизового режима для иностранцев до 10 дней?

"Эта тема весьма актуальна. В настоящее время на финальной стадии находится соответствующий проект указа Президента Республики Беларусь о продлении срока пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, прибывающих через пограничный пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", - ответили в МИД.

В министерстве добавили, что в течение последних лет Беларусь активно проводит работу по либерализации визового режима. "В отдаленной перспективе не исключается безвизовый въезд через наземные пункты пропуска. Во многом это будет зависеть от дальнейшего переоборудования наземных пунктов пропуска и увеличения их количества", - отметили в ведомстве.

Как будет действовать безвизовый режим в Беларуси во время II Европейских игр?

Как рассказали в ведомстве, планируется, что безвизовый режим во время II Европейских игр будет аналогичен действующим в Беларуси правилам во время проведения в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Въезжать без визы в Беларусь можно будет при наличии билета на соревнования, действующего документа для въезда и страховки.

"Предполагается, что безвизовый въезд будет введен за 10 дней до начала соревнований и будет действовать 10 дней после их окончания. Наличие билета позволит проехать через Российскую Федерацию без виз", - обратили внимание в МИД.-0-

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