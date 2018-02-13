Более 10% кандидатов в депутаты на местных выборах в Беларуси открыли счета для ведения агитации

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10% кандидатов в депутаты на выборах в местные Советы в Беларуси открыли счета для ведения агитации, сообщила сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что счета для ведения предвыборной агитации открыли 10,4% кандидатов от всех зарегистрированных на местных выборах. Это в три раза больше по сравнению с 2014 годом, когда такие счета были у 3,8% претендентов на депутатские мандаты, обратила внимание она. В тоже время пока этот показатель сравнительно невелик, и в основном из-за невысокой активности кандидатов в депутаты сельсоветов - более чем из 15,3 тыс. зарегистрированных своими счетами обзавелись только 39 человек. Почти пятая их часть заявила о своем желании проводить пикеты и другие подобные встречи с избирателями. По словам председателя ЦИК, ранее такого не было. Эти и другие факты свидетельствуют о том, что нынешняя кампания по выборам депутатов местных Советов проходит активнее по сравнению с предыдущей, добавила она.

Вместе с тем Лидия Ермошина обратила внимание, что такая форма бесплатной агитации, как выступление на радио, оказалась использованной не в полной мере. Своим правом на эфир воспользовались чуть почти 30% кандидатов в депутаты.

Сегодня в Беларуси на местных выборах стартовало досрочное голосование, которое продлится по 17 февраля включительно. Основной день выборов - 18 февраля. Председатель ЦИК рассказала, что на 5 870 участках будет установлено 23,2 тыс. избирательных урн.-0-