Более 100 тыс. граждан России смогут проголосовать на местных выборах-2018 в Беларуси

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 тыс. граждан России, постоянно проживающих на территории Беларуси, смогут проголосовать на местных выборах. Об этом было заявлено сегодня на заседании Центризбиркома, передает корреспондент БЕЛТА.
ЦИК принял постановление о перечне документов, при предоставлении которых избиратели смогут принять участие в голосовании. Среди таких документов - вид на жительство граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают в Республике Беларусь.
По данным МВД, активным избирательным правом смогут воспользоваться почти 101 тыс. граждан России.
Согласно белорусскому законодательству, граждане РФ, постоянно проживающие в Беларуси, могут также избираться в местные Советы депутатов. На нынешних выборах среди выдвиженцев 32 гражданина России (на четыре человека больше, чем на местных выборах в 2014 году).
Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. По уточненной информации, по итогам выдвижения потенциальных кандидатов на 18 тыс. 111 мандатов претендуют 22 тыс. 713 человек. Таким образом, в среднем по стране конкурс составляет 1,2 человека на место.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4414 BYN
|2.436 BYN
|2.444 BYN
|USD
|1.9953 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5381 BYN
|3.52 BYN
|3.537 BYN