Более 28 тыс. национальных наблюдателей аккредитовано на местных выборах в Беларуси

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 28 тыс. национальных наблюдателей аккредитовано на выборах депутатов местных Советов в Беларуси, сообщила сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Центризбиркома рассказала, что на данный момент на выборах аккредитовано 28 тыс. 624 наблюдателя. Их число будет расти по мере приближения основного дня голосования, который назначен на 18 февраля. Больше всего своих представителей для мониторинга избирательной кампании аккредитовал БРСМ - почти 6,8 тыс., РОО "Белая Русь" - 5,1 тыс., ФПБ - около 4 тыс.

Кроме того, ЦИК аккредитовал уже 46 международных наблюдателей - сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего их направили посольства Литвы, России и США.

Сегодня на местных выборах в Беларуси стартовало досрочное голосование. Оно продлится по 17 февраля включительно. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-