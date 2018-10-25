25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 авторитетных участников ожидается на встрече в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 30 октября по 1 ноября. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Свое присутствие уже подтвердили более 70 авторитетных участников, среди которых президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Молдовы Павел Филип, министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии", - сказал Анатолий Глаз. Во встрече также примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, европейский комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Как сообщил пресс-секретарь МИД, представители Беларуси принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности с 2006 года. "Площадка традиционно используется нами для представления позиции нашей страны по ключевым аспектам международной и региональной архитектуры безопасности, проведения двусторонних встреч с официальными лицами Германии и других государств", - отметил он.

Традиционно фокусом внимания Основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проходит мероприятие. Минская встреча будет посвящена взаимоотношениям по линии Восток - Запад, обсуждению региональных конфликтов, Минского процесса, экономической ситуации в Восточной Европе, а также энергетической и транснациональной безопасности.

В 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Беларусь в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно начиная с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все бoльшее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В нем принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-