Бордюжа отмечает активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Николай Бордюжа, занимавший в 2003-2017 годах пост генерального секретаря ОДКБ, выступая на форуме "Минского диалога", отметил активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь опять берет на себя ответственность за организацию работы по поиску выхода из создавшегося очень сложного положения в Восточной Европе", - отметил Николай Бордюжа. Он обратил внимание, что Минск не первый раз становится площадкой для поиска решений очень сложных внешнеполитических проблем, в том числе таких, как ситуация с Нагорным Карабахом, на Донбассе.

Николай Бордюжа выразил убежденность, что для снижения напряженности в Восточной Европе "все вовлеченные стороны должны проявить подлинную политическую волю". Он подчеркнул также, что с позиции силы или превосходства изменить ситуацию в Восточной Европе к лучшему не получится.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-