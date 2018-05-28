28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские депутаты уверены в успехе укрепления межпарламентских отношений с Беларусью. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией парламента Великобритании, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Мясникович отметил, что визит столь крупной британской делегации (в ее состав вошли шесть депутатов Палаты общин) первый в истории межпарламентских отношений двух стран. Он открывает новую страницу двустороннего сотрудничества, убежден спикер.
В свою очередь руководитель межпартийной группы по Беларуси парламента Великобритании, депутат Джон Виттингдэйл подчеркнул, что британские парламентарии искренне верят в успех и смысл укрепления межпарламентских отношений с Беларусью. Он рассчитывает, что нынешний визит позволит обсудить различные возможности сотрудничества по политическим и экономическим вопросам.
Во время встречи обсуждались возможности развития контактов между регионами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Сегодня в Совете Республики пройдет также встреча делегации с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании.-0-
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