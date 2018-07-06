6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские парламентарии видят потенциал для увеличения торговых связей с Беларусью. Об этом говорится в благодарственном письме членов делегации Британской группы Межпарламентского союза (БГМПС), которое они направили Совету Республики после своего визита в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Заместитель председателя Британской группы в Межпарламентском союзе, председатель группы Великобритании по сотрудничеству с Беларусью Джон Виттингдэйл от имени всех членов делегации, которая посетила Беларусь, поблагодарил Совет Республики за уделенное им время и потрясающую программу. "Мне и моим коллегам очень понравился визит, и мы вернулись домой с лучшим пониманием и новыми знаниями о Беларуси", - отметил Джон Виттингдэйл.

Встречи в Совете Республики и с представителями правительства были информативными и продуктивными, дали возможность для открытого диалога о двусторонних отношениях и по ряду других вопросов. "Мы были очень воодушевлены тем, что все те, кого мы встретили, стремились укреплять отношения между нашими странами. К тому же визиты на различные производства и в Парк высоких технологий продемонстрировали потенциал для увеличения торговых связей, в то время как наше наслаждение культурой и наследием Беларуси ясно показало значительные возможности для туризма", - сказано в письме.

Британские парламентарии намерены поддерживать новые контакты, надеются, что уровень обменов между Великобританией и Беларусью будет продолжать расти, а также на встречу в Вестминстере в ближайшем будущем.

Делегация парламента Великобритании посетила Беларусь в мае этого года. -0-