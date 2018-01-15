Число подписей для выдвижения на президентских выборах оптимально уменьшить - Ермошина

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подписей для выдвижения на президентских выборах в Беларуси оптимально уменьшить, сообщила в интервью БЕЛТА председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Беларуси при наличии не менее 100 тыс. подписей избирателей. В то же время в России выдвигаться можно от политической партии, причем, если партия парламентская, от сбора подписей она освобождается.

"У нас нет еще парламентских фракций. В России (на выборах в Госдуму. - Прим. БЕЛТА) действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система, в связи с чем у них формируются парламентские фракции. В белорусском парламенте фракции отсутствуют. Но я не считаю, что парламентская партия должна обладать большими правами, чем непарламентская", - сказала Лидия Ермошина.

При этом она обратила внимание, что ранее в Беларуси действовала "очень либеральная норма по Конституции 1994 года" - когда депутаты парламента (тогда - Верховного Совета) могли выдвинуть сами, без всякого сбора подписей, кандидата в президенты. "Это закончилось полным конфузом, потому что после выдвижения такого кандидата (а им был ныне покойный политик Карпенко) партии просто начали торговаться между собой, а депутаты, которые подписались в поддержку выдвиженца, - плести какие-то интриги", - заметила председатель Центризбиркома. В результате несколько депутатов сняли свои подписи, и у упомянутого претендента их стало недостаточно для выдвижения. "С учетом этой практики в 1996 году, когда в нашей стране менялась Конституция, было принято решение отказаться от этой нормы и уравнять абсолютно всех кандидатов с точки зрения получения поддержки населения. Я все-таки считаю, что не стоит связывать возможность участия в выборах с политическими интригами", - заявила Лидия Ермошина.

"А вообще, если говорить о президентских выборах в Беларуси, тут другое надо менять. В России уменьшилось количество подписей, которые нужно собрать в поддержку выдвижения кандидата на высший государственный пост. У них раньше вообще о миллионах речь шла. Нам тоже нужно уменьшать количество подписей, по крайней мере, доводить хотя бы до одного процента от количества избирателей", - уверена руководитель ЦИК.

Она предположила, что, если исходить из количества избирателей примерно в 7 млн, необходимое количество собранных подписей может доходить до 70 тыс. "Я считаю, что барьеры для выдвижения нужно убирать, чтобы было больше зарегистрированных кандидатов и активнее протекала политическая жизнь", - сказала Лидия Ермошина. По ее мнению, при действующем законодательстве без больших денег либо без значительного административного ресурса собрать 100 тыс. подписей крайне сложно. "Конечно, уже на начальной стадии кандидаты в президенты у нас могут создавать избирательные фонды, но, честно говоря, не так много людей, которые способны их оплатить. Нужно ли настолько коммерциализировать выборы?" - задалась вопросом председатель ЦИК.

Ближайшие президентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 30 августа 2020 года.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Личные фонды кандидатов в депутаты местных Советов-2018 рассчитываются по новой БВ Постановление об образовании личных финансовых фондов ЦИК принял в декабре 2017 года, а с 1 января 2018 года базовая величина в Беларуси выросла до Br24,5 (ранее она составляла Br23).

ЦИК Беларуси планирует участвовать в мониторинге президентских выборов в РФ "Если будет приглашение, поедем. Предварительно оно уже получено - госпожа Памфилова (председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. - Прим. БЕЛТА), поздравляя меня с Новым годом, сообщила, что соответствующее приглашение будет направлено в ближайшее время", - отметила Лидия Ермошина.