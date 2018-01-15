Дапкюнас обсудил развитие сотрудничества с послами Египта, Камбоджи, Малайзии и Нигерии

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас обсудил ключевые вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, взаимодействие в международных организациях, а также развитие договорно-правовой базы сотрудничества с послами Египта, Камбоджи, Малайзии и Нигерии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Андрей Дапкюнас принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Египта в Беларуси по совместительству Ихаба Насра, Чрезвычайного и Полномочного Посла Камбоджи в Беларуси по совместительству Кера Виксета, Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Беларуси по совместительству Датука Мата Дриса бин Хаджи Якуба, Чрезвычайного и Полномочного Посла Нигерии в Беларуси по совместительству Стива Дэвиса Угбы.-0-

Ихаб Наср и Андрей Дапкюнас

Кер Виксет и Андрей Дапкюнас

Датук Мата Дрис бин Хаджи Якуб и Андрей Дапкюнас

Стив Дэвис Угба и Андрей Дапкюнас

Фото МИД.