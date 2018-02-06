Дапкюнас обсудил с послом Лаоса развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас обсудил с послом Лаоса в России и Беларуси по совместительству Сивиенгпхетом Пхетворасаком развитие сотрудничества между странами в торгово-экономической сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в научно-технической, образовательной и других сферах, а также возможность межгосударственных контактов на высоком уровне.

Подчеркнута важность налаживания надежного информационного обмена между заинтересованными ведомствами двух стран и выхода на практическую реализацию взаимовыгодных совместных проектов.-0-