Дапкюнас обсудил с послом Вьетнама реализацию совместных проектов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дела Беларуси Андрей Дапкюнас провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Ле Анем, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе встречи рассмотрены вопросы поддержания межгосударственных контактов на высоком уровне, развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов.
Особое внимание уделено взаимодействию в промышленности, в частности осуществлению проекта по сборке техники МАЗ во Вьетнаме.-0-
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