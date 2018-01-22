Дапкюнас обсудил с послом Вьетнама реализацию совместных проектов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дела Беларуси Андрей Дапкюнас провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Ле Анем, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи рассмотрены вопросы поддержания межгосударственных контактов на высоком уровне, развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов.

Особое внимание уделено взаимодействию в промышленности, в частности осуществлению проекта по сборке техники МАЗ во Вьетнаме.-0-