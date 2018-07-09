Дапкюнас обсудил со спецпосланником главы МИД Японии реформирование Совбеза ООН

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас обсудил со специальным посланником министра иностранных дел Японии Сэйити Конда, который находится с визитом в Беларуси, реформирование Совета безопасности ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Дипломаты обсудили активизацию межгосударственных контактов, дальнейшее развитие инфраструктуры дипломатического взаимодействия и углубление сотрудничества в международных организациях. Представитель Японии также затронул вопрос реформирования Совета безопасности ООН в контексте идеи формализации переговорного процесса на основе предложенного группой стран проекта документа. По его мнению, переговоры по этому вопросу в Нью-Йорке откладывать нельзя.

Андрей Дапкюнас отметил, что Беларусь поддерживает обсуждение путей повышения эффективности и представительности Совета безопасности ООН, но настаивает при этом на взвешенном, поступательном и консенсусном подходе к вопросам реформы. Замминистра подчеркнул, что принципиальным условием успешных переговоров по реформированию Совета безопасности ООН является укрепление атмосферы доброжелательности и доверия между государствами - членами организации.

Белорусской дипломат считает, что соответствующие шаги и инициативы отдельных государств и групп стран, возможно, не обязательно привязанные к вопросам реформы Совбеза ООН, по снижению международной напряженности и преодолению глобального кризиса доверия могли бы стать критичным фактором успеха в процессе реформы. По его мнению, пока в полной мере не создан достаточный фундамент доверия и взаимопонимания, даже самые привлекательные организационные шаги не смогут сделать более эффективным главный орган ООН, призванный решать вопросы международного мира и безопасности.-0-