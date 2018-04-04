Дапкюнас примет участие в сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 9-13 апреля во время визита в Нью-Йорк примет участие в 51-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
Замминистра также будет участвовать в ежегодном заседании Межучрежденческой группы по Чернобылю, заседании Генеральной ассамблеи ООН в связи с принятием резолюции "Международная ассоциация постоянных представителей при ООН", а также круглом столе по поддержке натуральной семьи, народонаселению, миграции.
Запланированы встречи с руководством Программы развития ООН. Стороны обсудят состояние и основные направления расширения взаимодействия, включая международное техническое сотрудничество.
Основное внимание во время визита планируется уделить дальнейшему продвижению белорусской инициативы по поддержке натуральной семьи, развитию международного чернобыльского сотрудничества и координирующие роли Беларуси, решению текущих вопросов международного технического сотрудничества.-0-
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