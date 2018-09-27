Делегация Канады прибыла в Беларусь на политические консультации и бизнес-форум

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская делегация во главе с помощником заместителя министра иностранных дел Стефани Бек посещает Беларусь 26-28 сентября для проведения политических консультаций и участия в бизнес-форуме. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Визит в нашу страну делегации канадского внешнеполитического ведомства такого уровня является первым в истории белорусско-канадских отношений. В состав иностранной делегации входят сотрудники МИД, аппарата Тайного совета Королевы для Канады, посольства Канады в Польше, а также представители ряда канадских компаний, в том числе таких, как BlackBerry и Bombardier", - сказал Анатолий Глаз.

Уже сегодня в МИД проходят двусторонние консультации по общеполитическим вопросам. А в Национальной библиотеке в эти дни состоится первый белорусско-канадский деловой форум.

Иностранная делегация во время визита также посетит БелАЗ, Парк высоких технологий, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-