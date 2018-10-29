Делегация парламента Беларуси примет участие в мероприятиях ПА ОДКБ в Москве

29 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация парламента Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко примет участие в мероприятиях по линии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которые пройдут 30 октября в Москве, сообщает БЕЛТА со сылкой на сайт ПА ОДКБ.

Мероприятия будут включать в себя заседание Совета ПА ОДКБ и 11-е пленарное заседание ПА ОДКБ.

"В заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое состоится 30 октября 2018 года в гостинице "Президент-отель" в Москве, примут участие руководители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, делегации парламентов-наблюдателей при ПА ОДКБ и партнерских организаций", - говорится в сообщении на сайте ПА ОДКБ.

Участники заседания рассмотрят вопросы повестки дня заседания Совета ПА ОДКБ, проект повестки дня 11-го пленарного заседания ассамблеи. Планируется заслушать сообщения о реализации приоритетов председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году, внести дополнения и изменения в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2016-2020 годы.

"Кроме того, запланировано рассмотрение военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ, итогов состоявшегося 12-13 октября в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) выездного заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов ОДКБ при Совете ПА ОДКБ; вопроса участия парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в очередной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшейся 7-11 июля 2018 года в Берлине, а также плана работы Парламентской ассамблеи ОДКБ на 2019 год, - отмечается в сообщении. - Участники заседания Совета ПА ОДКБ заслушают руководителя делегации Народной скупщины Сербии Милована Дрецуна и определятся со сроками и местом проведения очередного заседания совета, 12-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ, перечнем вопросов для включения в проекты повесток дня".-0-