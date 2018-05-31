31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Сената парламента Чехии 4-7 июня посетит Минск с визитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Делегацию возглавит председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Франтишек Бублан. "Во время визита состоится встреча делегации с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, руководством Министерства иностранных дел", - проинформировали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Кроме того, делегация встретится с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Чехии.-0-