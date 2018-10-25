Демонтаж соглашений по контролю над вооружениями вызывает тревогу - Рапота

25 октября, Верона /Корр. БЕЛТА/. Демонтаж некоторых соглашений по контролю над вооружениями вызывает большую тревогу. Этот факт особо отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня во время XI Евразийского экономического форума в Вероне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас меняется соотношение сил в мире, возникают новые конфликтные ситуации, в том числе военного характера. Самое печальное то, что происходит демонтаж некоторых соглашений, правой базы в сфере контроля над вооружениями. Все это вызывает большую тревогу", - подчеркнул Григорий Рапота.

По его словам, тема отношений между Востоком и Западом, между Европейским союзом и Евразийским экономическим сообществом, поиск путей выстраивания моста между Лисабоном и Владивостоком традиционно находится в фокусе веронского форума. "И все как бы понимают, что это было бы хорошо. Вопрос только в том, что для этого сделано. Полагаю, Союзное государство Беларуси и России, которое я здесь представляю, могло бы внести определенный вклад в укрепление доверия и построение мостов, о которых здесь много и очень правильно говорилось", - сказал Григорий Рапота.

Госсекретарь озвучил две задачи, решение которых в рамках Союзного государства в определенной степени может содействовать развитию отношений на Евразийском континенте. "Первое - это упорядочение процедуры пересечения белорусско-российской границы для граждан третьих стран. Ведется работа по соглашению, которое облегчит эту процедуру, и иностранец, приехавший из Беларуси и имеющий белорусскую визу, сможет свободно въехать в Российскую Федерацию. И наоборот. То есть это будет что-то типа Шенгенской визы, - пояснил Григорий Рапота. - Вторая задача - это совершенствование транспортной инфраструктуры. Мы часто говорим, что есть инициатива "Один пояс, один путь", но на самом деле пояс один, а путей много через разные страны, и вовсе не обязательно товары пойдут через Россию, Беларусь и ЕАЭС, если не будет отстроена соответствующая инфраструктура. Сейчас мы этим тоже будем заниматься".

В заключение Григорий Рапота заметил, что Евразийский экономический форум "уже стал институтом". "Это одна из немногих площадок, где постоянно обсуждаются вопросы между Востоком и Западом. И мы видим, что результаты таких встреч налицо", - сказал он.-0-