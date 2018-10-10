Депутаты предлагают Европарламенту пересмотреть подходы к контактам с Беларусью

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатский корпус Беларуси с сожалением воспринял принятую недавно в Страсбурге резолюцию Европарламента по теме свободы СМИ. Европарламентариям стоит пересмотреть подходы к контактам со страной. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Попко.

Ультимативные декларации во взаимодействии Беларуси и ЕС, как известно из опыта прошлого, ни к чему не привели. Наоборот, взаимодействие начало развиваться только тогда, когда критика стала конструктивной, а не "имиджевой". "Полагаю, что Европарламенту необходимо пересмотреть подходы к контактам с Беларусью. Мы готовы вести открытый конструктивный диалог по любым, даже трудным вопросам, но на принципах равноправия и взаимного уважения", - подчеркнула парламентарий.

Она констатировала: "Европарламент по-прежнему подвержен влиянию отдельных организаций и групп, преследующих узкие интересы и предпочитающих разрушение созиданию". Об этом свидетельствует и новая резолюция по теме свободы СМИ в Беларуси.

"Европарламентарии продолжают делать громкие, но необоснованные заявления, зачастую слабо разбираясь в ситуации в Беларуси. Вместо того, чтобы концентрироваться на конструктивном взаимодействии, немногочисленные участвовавшие в обсуждении депутаты предпочли за громкими словами о защите свободы прессы и демократии начать свои избирательные кампании. Однако такая демагогия ущербна и вряд ли будет эффективной", - убеждена Ольга Попко.-0-