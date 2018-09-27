Депутаты приступают к работе над поправками в закон о госслужбе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты Представителей приступают к работе над поправками в закон о госслужбе. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Дмитрий Гоборов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Гоборова, законопроект поступил буквально накануне, депутаты начали над ним работать. Поправки будут готовиться совместно со всеми заинтересованными.

Как сообщалось, для анализа всей действующей нормативной базы в сфере госслужбы была создана рабочая группа из ученых и экспертов. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова не исключала, что появится новый документ - кодекс или устав государственного служащего. Документ, по ее словам, не обязательно должен быть объемным, "пять-шесть пунктов, которые бы стали настольной книгой для госслужащего".

Президент поставил задачу, чтобы обсуждаемые документы заработали с 1 января 2019 года. В ноябре рабочая группа планирует представить результаты главе государства.-0-