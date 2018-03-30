Девять законопроектов планируется рассмотреть на открытии весенней сессии Палаты представителей

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять законопроектов планируется рассмотреть 2 апреля на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении планируется рассмотреть изменения и дополнения в законы о транспортно-экспедиционной деятельности, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В повестке также законопроект о производстве и обращении органической продукции, поправки в КоАП и ПиКоАП, в некоторые законы по вопросам правовой охраны топологий интегральных микросхем.

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь".

Кроме того, перечнем вопросов предусмотрена ратификация международных договоров: о присоединении Беларуси к соглашению между правительствами государств - членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического суда СНГ от 6 июля 1992 года.-0-