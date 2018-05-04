Динамика сотрудничества Беларуси и Китая базируется на общности политических принципов - Мясникович

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Динамика сотрудничества Беларуси и Китая базируется на общности принципов внутренней и внешней политики. Такое мнение высказал сегодня китайским журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Динамичное развитие сотрудничества Беларуси и Китая базируется на общности принципов внутренней и внешней политики", - отметил Михаил Мясникович. Очень важно совпадение взглядов на важнейшие проблемы мировой повестки дня, добавил он.

Обе страны выступают за формирование многополярного мира, невмешательство во внутренние дела других государств под любым предлогом, разрешение международных конфликтов и споров мирным путем. "В непростой геополитической обстановке Беларусь знают и уважают как форпост мира, спокойствия, стабильности. Страна выступает инициатором недопущения торговли людьми, терроризма, военных методов решения межгосударственных проблем", - обратил внимание Михаил Мясникович.

Беларусь и Китай активно взаимодействуют в международных организациях - ООН, ШОС, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Подытоживая, Михаил Мясникович отметил, что в Беларуси дорожат открытыми и дружескими отношениями с КНР. Развитие сотрудничества с Китаем - ключевой приоритет ее внешней политики, подчеркнул спикер. "Беларусь рассматривает Китай в качестве надежного друга, стратегического партнера. Наши отношения основаны на принципах взаимного уважения, равенства и характеризуются активным политическим диалогом, эффективным развитием торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, гуманитарных связей", - сказал Михаил Мясникович. В основе белорусско-китайского партнерства - искренняя дружба и высочайшее доверие между главами двух государств Александром Лукашенко и Си Цзиньпином.-0-