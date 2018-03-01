Дипломаты Беларуси и Австрии обсудили политическое и инвестиционное сотрудничество

Во время встречи. Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в РФ Йоханнесом Айгнером состоялась сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, взаимодействие по линии деловых кругов двух стран", - отметили в посольстве.

Дипломатические отношения между Беларусью и Австрией установлены 5 февраля 1992 года. В 2017 году взаимный товарооборот составил $177,2 млн.-0-

Йоханнес Айгнер и Игорь Петришенко