Дипломаты Беларуси и Австрии обсудили политическое и инвестиционное сотрудничество

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в РФ Йоханнесом Айгнером состоялась сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, взаимодействие по линии деловых кругов двух стран", - отметили в посольстве.
Дипломатические отношения между Беларусью и Австрией установлены 5 февраля 1992 года. В 2017 году взаимный товарооборот составил $177,2 млн.-0-
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