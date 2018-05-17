Дипломаты Беларуси и Египта обсудили график контактов на высшем уровне

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. График белорусско-египетских контактов на высшем уровне обсужден сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Беларуси с резиденцией в российской столице Ихабом Насром. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны обсудили актуальные направления активизации белорусско-египетского сотрудничества, вопросы развития договорно-правовой базы, график контактов на высшем уровне", - отметили в пресс-службе.
Дипломатические отношения между Беларусью и Египтом установлены 1 февраля 1992 года. По итогам 2017 года товарооборот между двумя странами составил $97,4 млн, объем белорусского экспорта - $76,1 млн.-0-
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