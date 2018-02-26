Дипломаты Беларуси и Украины провели в Минске двусторонние консультации

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-украинские межмидовские консультации состоялись в Минске 26 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую - заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
Дипломаты обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие Беларуси и Украины в международных организациях. Отдельное внимание было уделено вопросам гуманитарного и консульского сотрудничества.
Стороны подтвердили важность активизации контактов на уровне внешнеполитических ведомств двух стран и согласовали дальнейшие практические шаги по их развитию.
Глава украинской делегации также встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. На переговорах было обсуждено белорусско-украинское сотрудничество по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня, организация предстоящих совместных мероприятий.-0-
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