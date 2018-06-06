Дипломаты Беларуси и Венесуэлы провели консультации в Каракасе

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-венесуэльские межмидовские консультации состоялись в Каракасе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, венесуэльскую - заместитель министра иностранных дел по вопросам сотрудничества со странами Европы Иван Хиль.

Дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и иных областях. Стороны рассмотрели состояние и перспективы взаимодействия в международных организациях, в том числе в формате ООН. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Подтверждены высокий уровень и позитивная динамика развития отношений между Беларусью и Венесуэлой, их стратегический характер, отмечен значительный потенциал наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества. Достигнуты договоренности о дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия, в том числе в контексте подготовки к проведению в Каракасе очередного заседания совместной белорусско-венесуэльской комиссии", - рассказали в ведомстве.

По итогам встречи подписан протокол консультаций между министерствами иностранных дел.-0-