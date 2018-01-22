Дипломаты из России, Франции, Великобритании готовы участвовать в мониторинге местных выборов-2018

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломаты из России, Франции, Великобритании изъявили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время онлайн-конференции в БЕЛТА.

Глава ЦИК отметила существенный интерес к участию в наблюдении со стороны иностранных диппредставительств. "Уже поданы заявки от посольства Российской Федерации, посольства Франции и посольства Великобритании. Думаю, что очередь и за другими. Интересовались, кстати, выборами и, возможно, тоже подадут заявки представители посольства Китая в нашей стране", - сказала Лидия Ермошина.

При этом она добавила, что международные наблюдатели свободны самостоятельно выбирать участки для наблюдения. Срок полномочий иностранного наблюдателя на выборах в местные Советы депутатов начинается с 13 февраля и заканчивается в основной день выборов, 18 февраля, после установления результатов подсчета голосов.

Как сообщалось БЕЛТА, американские дипломаты, аккредитованные в Беларуси, уже выразили желание участвовать в краткосрочном мониторинге местных выборов - по этому поводу они обратились и в МИД, и в ЦИК. Речь идет о девяти сотрудниках американского посольства, среди которых временный поверенный в делах.-0-

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