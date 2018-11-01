Для разрешения конфликта в Украине всем сторонам нужно пойти на компромисс - эксперт

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для разрешения конфликта в Украине всем сторонам нужно пойти на компромисс. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко, который был участником встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

По словам эксперта, украинский кризис вместил в себе практически всю возможную совокупность проблем международной безопасности, которые накопились к началу XXI века, поэтому в его решении свою роль должны сыграть многие стороны. Не только внутриукраинского противостояния, но и Россия, США, члены ЕС.

"Сложность заключается в том, чтобы найти общий знаменатель. Любой кризис не решается без компромисса. Все стороны должны в чем-то уступить, чтобы что-то выиграть. Эта формула очень сложная, поэтому, мне представляется, она и требует столь длительного времени для решения", - сказал Алексей Громыко.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в этой связи отметил, что предложения по урегулированию украинского кризиса, прозвучавшие от Президента Беларуси, были убедительными. Республика по-прежнему готова, используя свои хорошие отношения с Москвой и Киевом, не навязываясь, сыграть роль посредника. "Надеюсь, что Беларусь в дальнейшем будет играть конструктивную роль не только в качестве площадки для обсуждения, - сказал он. - Какую-то роль Минск сыграть может и, наверное, даже должен".

Участники встречи сошлись в том, что проблемы на востоке Украины ни в коем случае не должны перейти по наследству детям. Их должно разрешить поколение политиков, которое у власти сегодня.

Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходила в Минске с 30 октября по 1 ноября.-0-