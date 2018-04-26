Дни культуры Вьетнама планируется провести в Беларуси в июне

26 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Дни культуры Вьетнама намечено провести в Беларуси в июне. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань на вечере в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Мероприятие было посвящено 43-й годовщине освобождения юга Вьетнама и воссоединения страны.

По словам дипломата, в программу, в частности, войдут выступления художественных коллективов и выставки мастеров Вьетнама в Минске и Бресте.

В последние годы отношения между Вьетнамом и Беларусью интенсивно развиваются, отметил Ле Ань. Он обратил внимание на важность состоявшегося в июне минувшего года визита в Минск Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. "Две страны подписали широкий спектр документов, таким образом заложив фундамент для дальнейшего сотрудничества между нашими странами во всех областях, особенно в торгово-экономической, - сказал посол. - Надеюсь, что совместными усилиями министерств, ведомств, коммерческих организаций двусторонний товарооборот достигнет в ближайшее время $500 млн. Важное место в достижении этой цели отводится предстоящему в Минске очередному заседанию межправительственной комиссии".

Посол также рассказал об исторической важности воссоединения Вьетнама весной 1975 года. Прошли годы, страна мирно развивается и добивается больших успехов. Дипломат выразил искреннюю благодарность белорусскому народу за помощь и поддержку в борьбе за воссоединение и возрождение страны. "Особенно я благодарен белорусским ветеранам, которые в самые трудные моменты этой борьбы были плечом к плечу с нашим народом", - подчеркнул Ле Ань.

Начальник управления Азии, Австралии и Океании МИД Беларуси Виктор Рыбак высоко оценил современные успехи в развитии Вьетнама и выразил уверенность в хороших перспективах белорусско-вьетнамского сотрудничества. Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова обратила внимание на роль народной дипломатии в контактах с Вьетнамом.-0-