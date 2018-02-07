Договор о создании Союзного государства требует актуализации - Суриков

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор о создании Союзного государства требует актуализации. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно констатировать, что за прошедшие годы успешно решен ряд задач, поставленных договором, но сегодня он требует актуализации и внесения поправок с учетом создания Евразийского экономического союза, да и время - 20 лет уже прошло, родилась частично другая практика в мире взаимоотношений, а также защиты прав человека", - сказал Александр Суриков.

Посол отметил, что в этих условиях и с учетом формирования нового евразийского пространства перед двумя странами стоит задача актуализировать положения договора о создании Союзного государства, привести их в соответствие с сегодняшней реальностью и правами человека.

"В подтверждение этих слов можно отметить парламентские слушания, которые прошли в декабре 2017 года в Брянске в рамках 53-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Многие выступающие и с российской, и с белорусской стороны высказались в пользу проведения анализа эффективности союзного договора, инвентаризации достигнутого и упущенного. Планируется выработать предложения по внесению актуальных поправок в действующий документ", - констатировал он.

В этом направлении сейчас работают парламенты обеих стран, Постоянный комитет Союзного государства, дипломатические миссии.-0-