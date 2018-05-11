Дорожную карту сотрудничества по 2020 год подпишут во время визита Лукашенко в Таджикистан

11 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан во время предстоящего официального визита главы белорусского государства Александра Лукашенко планируют подписать дорожную карту двустороннего сотрудничества на 2019-2020 годы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.

"Самое главное, чего мы ожидаем от визита, это конвертации той доверительности отношений, которая сложилась между президентами, в практические дела. Прежде всего, в сфере кооперации. Мы давно говорим, что готовы помогать Таджикистану и идти с ним так далеко (в развитии отношений. - Прим. БЕЛТА), как он сам будет готов", - сказал посол.

Олег Иванов отметил, что в предыдущие годы в силу ряда факторов конкретное торгово-экономическое сотрудничество с Таджикистаном развивалось от случая к случаю. "Сейчас мы уже наметили достаточно прагматичную, прикладную программу наших совместных действий, прежде всего в торгово-экономической сфере. Именно поэтому в рамках визита будет подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества Беларуси и Таджикистана на 2019-2020 годы", - рассказал дипломат.

По его словам, дорожная карта включает все основные направления сотрудничества, в том числе торгово-экономическое, гуманитарное, культурное. Есть в ней и элемент военно-технического сотрудничества. "Это всеобъемлющая программа работы как на государственном, так и на межотраслевом и ведомственном уровнях", - пояснил Олег Иванов.

Дипломат рассказал, что во время официального визита Президента Беларуси планируется подписать порядка 15 двусторонних документов. Среди них, кроме уже упомянутой дорожной карты, совместное заявление президентов, ряд соглашений, планы совместной работы между некоторыми ведомствами.

Посол рассказал и о масштабах предстоящей Национальной выставки Беларуси в Таджикистане, отметив, что она станет одной из крупнейшей белорусских выставок за рубежом за последние годы. В ней примут участие представители почти 150 предприятий и организаций, будет представлена и продукция кооперационной сборки. "Все основные отрасли белорусской экономики. Это и пищевая промышленность, и машиностроение, образование, медицина, спорт и туризм, химия, связь, IT-сфера - весь спектр того, чем богата Беларусь", - отметил Олег Иванов.

При формировании экспозиции белорусская сторона придерживалась исключительно прагматичного подхода. "Мы везем сюда технику не для того, чтобы похвастаться, а везем ту технику, которая может быть востребована в Таджикистане и сопредельных странах. Везем по заказу. Мы изначально проводили работу, чтобы тот бизнес, который будет участвовать в наших мероприятиях, посмотрел и пощупал то, что они заказали по каталогам, по интернету и путем прямых переговоров", - обратил внимание дипломат.

Говоря о предстоящем в Душанбе бизнес-форуме, Олег Иванов подчеркнул, что это мероприятие изначально организовывалось в трехстороннем формате - с участием бизнеса Афганистана. Однако уже сейчас получено подтверждение, что на форум приедут и десятки представителей компаний из Пакистана, Узбекистана и Казахстана. Ожидается подписание нескольких десятков контрактов и меморандумов о намерениях на сумму в десятки миллионов долларов.

Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном по итогам 2017 года сложился на уровне $42,9 млн, что более чем в два раза превышает результат 2016-го. Рост продолжился и в 2018-м году. В январе-марте по сравнению с первым кварталом 2017-го товарооборот увеличился на 147%, а белорусский экспорт в Таджикистан - на 160%. Олег Иванов пояснил, что такие впечатляющие цифры роста отчасти связаны с невысокой базой 2015-2016 годов, когда наблюдался общий провал в торговле со странами СНГ. Однако достижению более высоких результатов способствовали и договоренности на уровне лидеров двух стран, активная работа бизнес-кругов и дипломатов. В частности, налажены прямые поставки, решены некоторые проблемные вопросы с логистикой, задействованы современные финансовые схемы обеспечения сделок. Есть результаты и в части реализации совместных проектов. Например, в конце 2017 года начало работу сборочное производство тракторов МТЗ в городе Гиссаре на базе дилера АОЗТ "Агротехсервис". Всего же в Таджикистане функционирует товаропроводящая сеть более 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО "БелАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш".

Посол добавил, что исключительно вопросами развития торгово-экономического сотрудничества мероприятия в Таджикистане в дни официального визита главы государства не ограничатся. Запланированы Дни культуры и кино Беларуси в Таджикистане. Мероприятия пройдут не только в столице, но и других городах страны.

По отдельной программе будут работать представители белорусских вузов. В Таджикском техническом университете будут открыты два центра. Один из них - центр белорусской правовой информации, который позволит выходить на нормативную базу ЕАЭС. И второй - центр белорусского языка, культуры и образования. Предполагается и подписание договоров на обучение.

Кроме того, в ходе двусторонних контактов предполагается и достаточно содержательная политическая повестка, в том числе с учетом председательства Таджикистана в СНГ, планируемых мероприятий по линии Шанхайской организации сотрудничества, реализации миротворческих инициатив и противодействия терроризму, взаимодействия на международных площадках.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-