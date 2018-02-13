Досрочное голосование на местных выборах началось в Беларуси

Сергей и Ольга Авечкины с сыном Егором на участке для голосования №5 в Витебске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва началось сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Как пояснили в Цетризбиркоме, такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется. Тем, кто 18 февраля, будет за рубежом, в ЦИК рекомендуют при наличии возможности проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы создание участков для голосования за пределами страны не предусмотрено.

В Витебской области досрочное голосование организовано на 760 участках Всего в области образовано 798 участков для голосования, из них 38 - в санаториях, домах отдыха, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, и в воинских частях, где досрочное голосование не проводится.

Для того, чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить паспорт либо водительское удостоверение. Военнослужащие срочной службы могут проголосовать по военному билету, госслужащие - по служебному удостоверению, студенты - по студенческому билету. Бюллетень выдадут при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида (при наличии в них фотографии), справки органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) и вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Беларуси).

В зависимости от места жительства человеку для избрания депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный уровни Советов выдадут до трех бюллетеней. В ЦИК напомнили о содержании и правилах их заполнения. В них содержатся фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты в алфавитном порядке, а также их биографические данные. При голосовании необходимо поставить любой знак в квадрате справа от претендента, которого избиратель хотел бы видеть на посту депутата. Если выбор так и не удалось сделать, то избирателю необходимо проставить знак в квадрате справа от слов "Против всех кандидатов".

В Могилевской области для досрочного голосования открылись 715 избирательных участков Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства.

В случае участия в выборах одного кандидата в депутаты в бюллетене будет предложено проголосовать "За" или "Против" него, поставив знак в соответствующем квадрате.

Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосования.

В Гомельской области проголосовать досрочно можно на 981 участке Всего в регионе образовано 1 022 участка для голосования, из них 41 - в санаториях, домах отдыха, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, воинских частях, проголосовать на которых можно будет 18 февраля.

Если при заполнении бюллетеня была допущена ошибка, необходимо обратиться к члену избирательной комиссии за повторной выдачей бюллетеня. При получении чистого испорченный сдается члену участковой комиссии и погашается в установленном порядке.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты, по последним данным, было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-