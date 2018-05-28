Достигнутые с Беларусью договоренности обязательно будут реализованы - зампредседателя КНР

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития белорусско-китайских отношений обсуждаются на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с заместителем председателя КНР Ван Цишанем перед официальными переговорами в правительстве в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы многие вопросы уже успели обсудить, но еще есть о чем поговорить. Рассчитываем, что наши переговоры пройдут в дружеской и конструктивной атмосфере", - отметил Андрей Кобяков.

Ван Цишань выразил уверенность, что сегодняшние переговоры пройдут плодотворно. По его словам, достигнутые договоренности обязательно будут реализованы.

Заместитель председателя Китайской Народной Республики посещает Беларусь с официальным визитом 27-29 мая. Это первый зарубежный официальный визит Ван Цишаня в нынешней должности.-0-