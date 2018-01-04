4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Двусторонние отношения Беларуси со странами Европы в 2017 году заметно активизировались. Это отмечается в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

Устойчивыми тенденциями стали рост уровня и частоты официальных визитов, усиление доверительного и конструктивного характера переговоров; расширение круга организаций-партнеров и тематического охвата взаимодействия, внедрение новых форматов сотрудничества; развитие межпарламентских контактов; улучшение содержательного наполнения контактов в различных сферах. Растет интерес представителей деловых кругов к возможностям выхода на рынок Беларуси и инвестирования в белорусскую экономику.

"Наблюдались позитивные тенденции в торговле с большинством стран Европы, включая заметный рост белорусского экспорта", - говорится в документе.

Кроме того, продолжилась работа по совершенствованию договорно-правовой базы в различных отраслях. Подписан ряд межправительственных и межведомственных соглашений с Великобританией, Венгрией, Испанией, Италией, Латвией, Литвой, Сербией, Словакией, Словенией, Турцией.-0-