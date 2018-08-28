ЕЭК и правительство Фарерских островов подписали меморандум о взаимопонимании

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и правительство Фарерских островов заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали в городе Торсхавн (Фареры) член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Поуль Михельсон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Меморандум стал результатом продолжительных переговоров ЕЭК с фарерской стороной и отражает настрой партнеров на углубление полноценного сотрудничества.

"С 2010 по 2017 год наш товарооборот увеличился почти в 20 раз и достиг $393,2 млн, - сказала Татьяна Валовая на пресс-конференции по итогам церемонии подписания меморандума. - Это отличные цифры, которые не могут не радовать. Но думаю, что рынки других стран Евразийского экономического союза, помимо России, недостаточно хорошо изучены фарерской стороной. В рамках меморандума мы создадим совместную рабочую группу, которая позволит активизировать контакты со всеми странами нашего объединения".

Во время визита на Фареры Татьяна Валовая провела встречи с заместителем премьер-министра - министром рыболовства Фарерских островов Хогни Хойдалем, министром финансов Кристиной Хафосс, а также провела презентацию ЕАЭС в Торгово-промышленной палате Фарерских островов.-0-