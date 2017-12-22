Экономический пояс Шелкового пути превращает Беларусь и Китай в сообщество с единой судьбой - Мирончик

22 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Наличие инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" действительно превращает Беларусь и Китай в сообщество с единой судьбой. Об этом в эксклюзивном интервью "Синьхуа" заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Дмитрий Мирончик совершил визит в Китай для участия в первых межмидовских консультациях по информационным вопросам.

"Мы констатировали, что это очень востребованная практика - межмидовские консультации между профильными департаментами. Принято решение сделать такой формат сотрудничества традиционным, а наши встречи регулярными", - отметил он.

Дмитрий Мирончик также посетил ведущие СМИ Китая, в частности информационное агентство "Синьхуа". "В ходе этой поездки мне удалось посетить и познакомиться с представителями ведущих СМИ Китая, которые много делают для освещения белорусско-китайского сотрудничества, информация и мнения которых для нас интересны и на которые мы ориентируемся", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

По его словам, новость о введении пятидневного безвизового режима посещения Беларуси гражданами 80 государств мира, которые прилетают через Национальный аэропорт Минск, вызвала всплеск интереса к стране. "Уже рассказывают не только о политике, и даже не об экономике. Появились истории о белорусской кухне, белорусских традициях, белорусской истории", - сказал Дмитрий Мирончик.

Он также отметил, что Беларусь готова предложить китайским туристам самые разные возможности для знакомства со страной.-0-