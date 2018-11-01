1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ереван, скорее всего, отзовет генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, заявил журналистам Президент Армении Армен Саркисян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Так как он является представителем Республики Армения, Армения имеет право решать, в принципе, оставить своего представителя генеральным секретарем или нет. В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении. По всей видимости, Армения вызовет своего представителя обратно", - сказал Армен Саркисян.

Как сообщалось ранее, армянская сторона предъявила обвинения в адрес Юрия Хачатурова.-0-