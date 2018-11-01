1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ереван, скорее всего, отзовет генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, заявил журналистам Президент Армении Армен Саркисян, передает корреспондент БЕЛТА.
"Так как он является представителем Республики Армения, Армения имеет право решать, в принципе, оставить своего представителя генеральным секретарем или нет. В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении. По всей видимости, Армения вызовет своего представителя обратно", - сказал Армен Саркисян.
Как сообщалось ранее, армянская сторона предъявила обвинения в адрес Юрия Хачатурова.-0-
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